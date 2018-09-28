﻿
Galatasaray - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Galatasaray ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

432 Okunma

Galatasaray - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Galatasaray ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Garry Mendes Rodrıgues, Eren Derdiyok, Ryan Henk Donk, Papa Alıoune Ndıaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Leo Schwechlen, , , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, , Lokman Gör, Jasmın Scuk

Teknik Direktör:

Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Mustafa Öğretmenoğlu

﻿

Galatasaray 1 - BB Erzurumspor 0
Özdilek, Erzurumspor'da...
Akhisar Bel. - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
8
10 kişi kaldı, mücadeleyi bırakmadı. Ankaragücü deplasmanda 3 puanı kaptı...
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Demir Grup Sivasspor 2 - BB Erzurumspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿