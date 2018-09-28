Galatasaray - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında Galatasaray ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Garry Mendes Rodrıgues, Eren Derdiyok, Ryan Henk Donk, Papa Alıoune Ndıaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
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BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Leo Schwechlen, , , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, İbrahim Akdağ, , Lokman Gör, Jasmın Scuk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç, Mustafa Öğretmenoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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