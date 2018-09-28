Löw'den Mesut Özil'e sitem

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı’nı bırakma kararı yankılanmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz hafta içinde özel bir etkinlik için Londra'da bulunan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün Mesut Özil'le görüşme isteği, Türk asıllı futbolcu tarafından geri çevrilmişti.



Arsenal'in diğer Alman futbolcuları Berd Leno ve skordan Mustafi ile bir araya gelen Löw ve ekibi antrenman tesislerinde 4 saat geçirmelerine karşın Mesut'la görüşemedi.



Joachim Löw EURO2024 evsahipliği oylaması sonrası konu ile ilgili soruları yanıtladı ve üzgün olduğunu söyledi.



“Arsenal tesislerinde 3-4 saat kadar geçirdik. Diğer bütün Alman futbolcularla oturduk konuştuk. Ancak Mesut bizimle biraraya gelmek istemedi bunu kabul etmek zorundayız. Onunla görüşmek gerçekten çok isterdik ancak olmadı. Bizimle neden görüşmek istemediğini bilmiyorum."



"TELEFONLA DAHİ ARAMADI"

Arsenal tesislerine habersiz gitmediklerini vurgulayan Löw, Mesut'un emeklilik kararıyla ilgili kendisini telefonla dahi aramamasının hayal kırıklığı yaşattığını söyledi.



"Biz tüm ziyaretlerimizde olduğu gibi kulübü daha önceden bilgilendirdik. Habersiz bir ziyaret olmadı. Pazartesi sabah 11 gibi oradaydık ve 3 buçuk saat kaldık. Mesut beni emeklilik kararı aldıktan sonra telefonla da aramadı. Onunla çok uzun süre çalıştık ve ilişkimizi çok iyiydi. Doğal olarak ondan en azından kısa da olsa bir açıklama beklerdim. Daha önce bu kararı alan futbolcular gibi."



Mesut Özil Almanya adına başarısızlıkla tamamlanan Dünya Kupası sonrası, ırkçı ve ayrımcı davranışlara maruz kaldığını öne sürerek milli takımı bıraktığını açıklamıştı.