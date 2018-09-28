Lider kahvaltıda buluştu...

Hafta sonu ligde Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği bu sabah kahvaltıda bir araya geldi. Teknik ekip , futbolcular ve kulüp personelinin bir araya geldiği kahvaltıda tüm ekip eğlenceli anlar yaşadı. Teknik Direktör Erkan Sözeri kahvaltı sonunda bir konuşma yaparak şunları söyledi:
“Birlik beraberliğimiz üst düzeyde, inanıyorum ki bu şekilde devam edeceğiz ve sezon sonu da istediğimiz, ait olduğumuz yere döneceğiz”
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.