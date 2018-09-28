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Lider kahvaltıda buluştu...
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LİDER KAHVALTIDA BULUŞTU...

Lider kahvaltıda buluştu...

Hafta sonu ligde Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği bu sabah kahvaltıda bir araya geldi.

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Hafta sonu ligde Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği bu sabah kahvaltıda bir araya geldi. Teknik ekip , futbolcular ve kulüp personelinin bir araya geldiği kahvaltıda tüm ekip eğlenceli anlar yaşadı. Teknik Direktör Erkan Sözeri kahvaltı sonunda bir konuşma yaparak şunları söyledi:

“Birlik beraberliğimiz üst düzeyde, inanıyorum ki bu şekilde devam edeceğiz ve sezon sonu da istediğimiz, ait olduğumuz yere döneceğiz”

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