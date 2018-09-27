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Sözeri: Bu stada süt kupası bile vermezler
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SÖZERİ: BU STADA SÜT KUPASI BİLE VERMEZLER

Sözeri: Bu stada süt kupası bile vermezler

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bergama Belediyespor maçı sonrası sahanın zeminine değinerek, "Şu stadyumu FIFA yetkilileri görse süt kupasını bile vermezler bize" dedi.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bergama Belediyespor maçı sonrası sahanın zeminine değinerek, "Şu stadyumu FIFA yetkilileri görse süt kupasını bile vermezler bize" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Bergama Belediyespor'u ağırlayan Gençlerbirliği, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak kupada bir üst tura yükseldi. Maç sonrası gazetecilere değerlendirmelerde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Rakibe saygı duyarak oynadığımız için oyuncularıma teşekkür ederim. Oyun disiplininden asla kopmadık ve güzel bir galibiyet oldu. Bugün süre almayan oyuncularımıza şans verdik. Gençlerbirliği altyapıdan çıkardığı oyuncularla ünlü oldu. Bu tarz oyuncularımıza fırsat buldukça şans vereceğiz. Tur atlamak sevindirici. Bu maçı hemen unutup önümüzdeki maça bakacağız. Kupada da gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Hedefe giden yoldaysak kadro derinliğimizin olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Şu stadyumu FIFA yetkilileri görse süt kupasını bile vermezler bize"

Stadın zeminine değinerek sitem eden Sözeri, "Osmanlı stadının zemini yeşil diye dışarıdan iyi görünüyor. Saha toparlanmıştır diye bekliyorduk ama hala kötü. Avrupa Şampiyonası'nı Almanya'ya vermişler. Şu stadyumu FIFA yetkilileri görse süt kupasını bile vermezler bize. Şu sahada oyun oynatmak cinayet. Normalde kötü sahada idman yapılır ve iyi sahada maç yapılır. Biz tam tersi iyi sahada idman yapıyoruz ve kötü sahada maç oynuyoruz. Burası koskoca Başkent, yazık günahtır. 7 maçtır kazanan takımın teknik direktörü olarak bunları söylüyorsam burada bir sorun vardır. Yenilirsek mazerete sığınıyor derlerdi. Messi'yi getirin bu zeminde bir şey yapamaz" şeklinde konuştu. - 
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5
Bülent Atlas
27 Eylül 201821:47
Içinden geçenleri net bir şekilde söylemesi hoşuma gidiyor. Söylesin ki ne olduğu net bir şekilde ortaya çıksın. Neticede bu siteyi takip edenler konuya gayet hakim. Kimin ne olduğunu da yorum yazan arkadaşın derdini de gayet iyi ayırt edebiliyor.
4
Ayıptır
27 Eylül 201821:32
Admin bu mesajları kontrol ediyorsunuz sanıyordum. Erkan Sözeri gibi beyefendi bir spor adamına yapılan hakareti ilk yorumda olarak bu haberde yayınlamışsınız. Haberci olarak şapkayı önünüze koyup düşünün neresi doğru bunun diye.
3
Benjamin
27 Eylül 201821:06
Bu Ankaragüçlü arkadaş son yılların en iyi trolü. Ilgi ile takip ediyorum kendisini. Kadron egodan mi askidenmiydi kanka
2
ihtiyargüçlü
27 Eylül 201820:20
.bravo erkan hoca başkentinde maç yapacak stadı olmayan ülkeye koca organizasyon verilir mi bu ayıp bize yeter ondokuz mayıs taş gibi yerinde adamlar zor yıkıyor.hangi aklı evvel bu işleri yönetiyor.
1
Ankaragüçlü
27 Eylül 201819:28
Geri zekâlı erkan sözeri içimizdeki almanlar gibi yorum yapacağına işine bak
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