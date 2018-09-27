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Kone'nin cezası belli oldu...
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KONE'NİN CEZASI BELLİ OLDU...

Kone'nin cezası belli oldu...

Erzurumspor maçının henüz başında gördüğü kırmızı karta takımını 10 kişi bırakan Bakary Kone'ye PFDK'dan 2 maç ceza çıktı...

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Bugün yayınlanan PFDK kararlarında Kone'nin cezası şu şekilde açıklandı...

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu BAKARY KONE'nin, 21.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına..

Bu karar ile Bakary Kone bu hatfa oynanacak Antalyaspor maçı ile ertesi Bursaspor maçında forma giyemeyecek...

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2
1957 li
27 Eylül 201819:57
Yanlış serik kupa macı cezaya dahil görev gelirse bursa macında oynar
1
RAMAZAN ORMANKIRAN
27 Eylül 201819:10
Serik ve antalyada cezayı doldurur bursa maçında oynar
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