Kone'nin cezası belli oldu...

Bugün yayınlanan PFDK kararlarında Kone'nin cezası şu şekilde açıklandı...
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu BAKARY KONE'nin, 21.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına..
Bu karar ile Bakary Kone bu hatfa oynanacak Antalyaspor maçı ile ertesi Bursaspor maçında forma giyemeyecek...
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