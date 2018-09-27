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Gençlerbirliği üst turda...
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GENÇLERBİRLİĞİ ÜST TURDA...

Gençlerbirliği üst turda...

Gençlerbirliği, kupada 3'ncü lig ekibi Bergama Belediyespor'u 2-0 yenerek üst tura geçti.

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Ziraat Türkiye Kupası'ında 3. tur mücadelesinde Gençlerbirliği ile Bergama Belediyespor karşı karşıya geldi.

Başkent ekibi maçı 2-0 kazanarak tur atladı. Golleri 12.dakikada Matei ve 43.dakikada Nadir Çiftçi attı. 

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