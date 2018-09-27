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EURO 2024'ün ev sahibi belli oldu!
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EURO 2024'ÜN EV SAHİBİ BELLİ OLDU!

EURO 2024'ün ev sahibi belli oldu!

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek ülkeyi açıkladı...

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UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da düzenlenmesine karar verdi.

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.

İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

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2
Angaralı
27 Eylül 201819:55
Ben daha önce nededim 2024 alamazsak ankaradaki stad hem kapasite hem şekil olarak yeniden çizilir ancak birdahaki başkanlık seçime yani 5 sene sonraya belki biter kendinizi hazırlayın ERYAMA NA HAZIR OLURSA DEVAM. İŞTE BAŞKENT E LAYIK GÖRÜLEN......
1
06vkr
27 Eylül 201817:06
başkentin stadı yok, siz de euro 2024 e ev sahipliği yapacaksınız öyle mi !!! bu arada tüm profesyonel Ankara klüplerine ve Ankaralı sporseverlere geçmiş olsun. ARTIK yeni stad yaklaşık olarak 10 yıla kadar tamamlanır .vatana millete hayırlı uğurlu olsun !
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