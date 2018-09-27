EURO 2024'ün ev sahibi belli oldu!

Ben daha önce nededim 2024 alamazsak ankaradaki stad hem kapasite hem şekil olarak yeniden çizilir ancak birdahaki başkanlık seçime yani 5 sene sonraya belki biter kendinizi hazırlayın ERYAMA NA HAZIR OLURSA DEVAM. İŞTE BAŞKENT E LAYIK GÖRÜLEN......

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06vkr

27 Eylül 201817:06

başkentin stadı yok, siz de euro 2024 e ev sahipliği yapacaksınız öyle mi !!! bu arada tüm profesyonel Ankara klüplerine ve Ankaralı sporseverlere geçmiş olsun. ARTIK yeni stad yaklaşık olarak 10 yıla kadar tamamlanır .vatana millete hayırlı uğurlu olsun !