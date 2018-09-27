Kartal: Antrenman yapacak saha bulamıyoruz!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek 4. tura yükselen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, bu müsabakada takımda az şans bulan ve altyapıdan gelen oyunculara şans verdiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, kupadaki ilk maçlarına çıktıklarını hatırlatarak, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, sağlık durumundaki sorunlar nedeniyle ameliyat olma durumunun olduğunu belirtti. Kartal maç ile ilgili ise, "Biz Ankara’da antrenman yapmak için saha arıyoruz" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Serik Belediyespor’u ağırlayan MKE Ankaragücü, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak kupada bir üst tura yükseldi. Maç sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün kupanın ilk maçını oynadık. Takımda az şans bulan oyuncularımız vardı. Onun dışında genç takımdan Kaan’a şans verdik. Az şans bulan arkadaşlarla sahaya çıkıp onların durumu görmek ve değerlendirmek istedik. Hafta sonu da çok önemli bir maçımız var. Bazı sakat oyuncularımız var. İyi ve disiplin başladık. 2-0 dan sonra oyuncularım birazcık bireysel oynamaya başladılar. Bu yüzde devre 2-1 bitti. İkinci yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonuçta koruma güdüsüyle maçı bu şekilde bitirip turu geçtik" ifadelerini kullandı.



"Biz Ankara’da antrenman yapmak için saha arıyoruz"



Rakip takımın iyi motive olduğunu belirten Kartal, "Rakip takımı tebrik ediyorum. Rakip proje takımıymış ve 14 tane sahaları varmış. Bu çok güzel bir şey. Biz Ankara’da antrenman yapmak için saha arıyoruz. Bir tane sahamız var zemini iyi olmadığı için sakatlanan oyuncularımız oldu. Sahamızın yenilenmesi için girişimlere başlandı. Fakat bunların çok daha önce olması gerekiyordu. Burası Süper Lig. Bunlar biran önce olmalı ki takımı motive edebileyim. Ben her şeye rağmen takımı en iyi şekilde motive etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.



"Ameliyat olma durumum var"



Sağlık durumundaki sorunlara da değinen Kartal, "Son 2 aydır boynum ve omzumdaki ağrılarım arttı. Doktor boyunluk verdi. Cuma günü bunu çıkartacağız. Ameliyat olma durumum var. Pazar günü tekrar muayene olacağım. Ameliyat olmam gerekiyorsa ameliyat edecekler. Fakat tarihi ve zamanı biz ayarlayacağız. Maçların durumuna göre ayarlayacağız" diye konuştu.