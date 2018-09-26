Yerlikaya: Ankaragücü'nü yakından takip ediyorum.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, beraberindeki yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte ‘Asrın Güreşçisi’ Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Ziyarette sporun faydaları ve gençlik üzerindeki etkisinden bahseden Hamza Yerlikaya, spor yapan çocukların hem sosyal hem de biyolojik gelişimlerinin daha sağlıklı ilerlediğini, hükümetin bu konuda çalışma yaparak, okullarda beden eğitimi ders sayısının yükseltildiğini söyledi.

Gençlerin zararlı alışkanlık ve uyuşturucu maddelerden uzak tutularak spora yönlendirilmesinin öneminden bahseden Yerlikaya : ” Spor yapmak, çocuk ve gençlerde odaklanma, dikkat gibi sorunların önüne geçerek, okul hayatlarına da olumlu anlamda katkı yapmasını sağlıyor.” dedi.

“Ankaragücü’nü yakından takip ediyorum”

Eryaman Stadyumu’nun en kısa sürede tamamlanması için yapılan çalışmalarla ilgilendiğini belirten Hamza Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü : “Ankaragücü’nü yakından takip ediyorum. Lige yeni çıkmasına rağmen çok iyi sonuçlar alıyor. Ankaragücü tarihi ve başarıları ile Türk sporuna çok şey kazandırmış bir kulübümüz. Üst üste şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’e kadar yükseldi ve çok başarılı bir grafik çiziyor. Ziyaretiniz beni mutlu etti.Başarılarınızın devamını diliyor, şahsınıza ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. “

“Başarılarıyla Dünya’ya damga vuran bir insan “

Hamza Yerlikaya’nın sporun içinden gelen ve başarılarıyla Dünya’ya damga vuran bir sporcu olduğunu söyleyen Başkanımız Mehmet Yiğiner, Yerlikaya’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

Yapımı devam Eryaman Stadyumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunan Başkanımız Mehmet Yiğiner, Hamza Yerlikaya’ya Ankaragücü’nün son durumu hakkında bilgi verdi.

Ankaragücü’nün, alt yapısı ile binlerce gence spor yapma imkanı sağladığını belirten Yiğiner : ” Spor yapan çocukların büyümesi, spor yapmayan akranlarına göre daha hızlı ve sağlıklı ilerliyor. Aynı zamanda gençleri kötü alışkanlık ve arkadaşlardan uzak tutuyor. Gençlerimize spor yapma imkanı sağlayarak bu anlamda çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Aynı zamanda bir kamu hizmeti vererek devletimizin üzerinden az da olsa bir yük kaldırıyoruz. Bu yıl daha çok gence ulaşmak için Ankara’nın hemen hemen tüm bölgelerinde spor okullar açtık.Gelecek nesiller için yaptığımız bu çalışmalar devam edecek.” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkanımız Mehmet Yiğiner, Yerlikaya’ya isminin yazılı olduğu Ankaragücü forması ve atkısı hediye etti.