Ankaragücü yönetiminden Destici'ye ziyaret

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Stat sorununun da gündeme geldiği ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Başkanımız Mehmet Yiğiner beraberindeki yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezindeki makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci; “Ankaragücü Ankara’mızın, başkentimizin ve Türkiye’mizin en değerli spor kulüplerin başında geliyor” dedi.

İki yıl üst üste Şampiyonluk yaşamanın kolay olmadığını belirten Destici : “Bu senede çok iyi bir performans gösterdiniz. Kadroya ve bütçeye göre çok iyi durumdasınız. Gidişat iyi. Ankaragücü’nün performansı çok iyi. Ankara’ya gurur veriyor. Süper Lig’de Ankara takımı kalmamıştı. Böyle bir dönemde Ankaragücü’nün Süper Lig’e çıkması gayet iyi oldu. Ankaragücü Ankara’ya Süper Lig heyecanını tekrar taşıdı.” dedi.

Ankara’da yaşanan stadyum sorununa da değinen Destici sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah stadyum sorunu da en kısa sürede çözülür. Ankaragücü maçlarını Ankara’da, kendi stadında, muhteşem taraftarı önünde oynar. Ziyaretlerinden ötürü çok değerli Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.Sağ olsunlar, var olsunlar. Son iki yılda elde ettikleri başarı çok büyük bir başarı. Şuan da Ankaragücü Süper Lig’de orta sıralarda. Bu başarı sizlerin eseri.Sizin Başkanlığınızdaki yönetim kurulunun, hocanın ve futbolcularının eseri. Ben sizleri bir kere daha Ankara’mız adına ve bütün futbol camiası adına tebrik ediyorum. Tabi Ankaragücü’müzün çok önemli bir değeri de taraftar kitlesi. Bu başarı ve şampiyonluklarda Ankaragücü taraftarlarının da büyük bir katkısı var. Anadolu takımlarının taraftarları, özellikle Ankaragücü ve Bursaspor taraftarları çok muhteşem bir havaya sokabiliyor takımlarını. Başkentimizin Süper Lig’de mutlaka bir şampiyonluk yaşaması lazım bunun da Ankaragücü ile olacağına yürekten inanıyoruz. Bu konuda Ankaragücü’ne elimizden gelen her katkıyı sağlamaya hazırız. Ankaragücü’ne nasıl katkı sağlarız bunun içinde çalışmalar yapacağız.”

Başkenti Süper Lig’de Ankaragücü’nün temsil ettiğini ifade eden Başkanımız Mehmet Yiğiner ise şöyle konuştu : ” Ankaragücü Türkiye’nin köklü bir kulübü . Asırlık bir çınar. Biz göreve geldiğimizde yüzlerce dosya haciz vardı. Borç batağındaydı. Tabiri caizse kapanmak üzereydi. Allah nasip etti sizler gibi değerli başkanlarımızın, vekillerimizin, taraftarlarımızın desteği ile iki yıl üst üste şampiyon olduk. Bu anlamda sizlerinde bizleri ziyaret etmeniz, maçlarımıza gelmeniz bizleri onurlandırdı. Bizde arkadaşlarımızla beraber iade-i ziyaret yapalım dedik. Bu kulüp hepimizin. Ankaragücü Ankara’ya ve tüm Türkiye’ye mal olmuş bir kulüp. Hep birlikte elbirliği ile bu markaya hak ettiği yerlere getirmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin başkentinden neden bir şampiyon çıkmasın bu zor değil. Yeter ki Ankara’da siyaset yapanlar biraz daha duyarlı olsunlar ve bizimle birlikte elbirliği ile bu işin içine girsinler. Omuz atsınlar. Destek olsunlar. Her şeyin daha güzel olacağını herkes görecektir. Başkentimizde şehre sinerji katan, hareket getiren bana göre en önemli marka Ankaragücü’dür. Bizler ailemizden daha çok kulüp için zaman harcıyoruz. İyi niyetle, samimi bir şekilde başkentimize hizmet etmek istiyoruz.Tüm çabamız bunun için. Bu anlamda esnaf arkadaşlarımız da bizlere çok büyük destek oldular.Onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrada kalıcı gelirler elde edebilirsek her şey çok daha iyi olacak. Biz çok fazla bir şey istemiyoruz. Örneğin yirmi yıldır Ankara’nın hafriyat işlerini başka kulüpler işletmiş, biz yirmi yıl istemiyoruz sadece iki yıl Ankaragücü’ne verilsin. Ankaragücü’ne bu imkan sağlanamaz mı ? . 6 yıldır borçlardan dolayı çok yıprandık. Artık kalıcı bir destek bekliyoruz.”

Ziyaretin sonunda Başkanımız Mehmet Yiğiner, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye imzalı Ankaragücü forması ve atkısı hediye etti.