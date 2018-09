Ankara'nın amatörleri sezonu açtı..

Federasyonumuzca Koordine edilen İlimiz 2018 – 2019 Amatör Futbol Sezon açılışı, büyük bir coşku ve yoğun katılımla kurban kesimi ve dualarla gerçekleştirildi.

Sezon açılışında konuşan Federasyon Başkanımız Murat Kandazoğlu, “ Yeni sezonun hepimize hayırlar getirmesini, kazasız belasız bir sezon geçirmeyi Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum. Bizler Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Taban Birliklerimizle beraber dostluk ve kardeşlik içerisinde faaliyet sürdürüyoruz. Bu zamana kadar kardeşçe her konuda fikirlerimizi paylaşarak Ankara sporunun sorunlarının çözümünde birlikte hareket ederek birlikte adım attık. Bundan sonra da böyle devam edecek inşallah. Sezon içerisinde elbette sorunlar, sıkıntılar olacaktır. Başkanlarımızdan, sporcu kardeşlerimizden problem olduğunda bir salise düşünsek aslında birçok olayın önüne geçebileceğimizin farkında olmalıyız. Kızdığımız anda sıcağı sıcağına yaşadığımız olayların neticesinde açıklama yapmak, konuşmak, sosyal medyada paylaşmak geri dönülebilecek hata yapmamıza sebebiyet verebilir. Bu yüzden sağduyulu daha sağlıklı bir şekilde sezona başlaması ve inşallah sezon sonunda herkesin hak ettiği başarıyı elde edeceği kanaatindeyim. Biliyorsunuz federasyonumuzdan arkadaşlarımızın istifası sonucu yedekteki arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Her şey Ankara sporu için, her şey Ankara futbolu için. Biz buraya hizmet için geldik. İnşallah bunu sonuna kadar hep beraber devam ettireceğiz. Katkı ve destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Taban Birliklerimizden samimi mesajlar

TFFHGD Ankara Şubesi Başkanı Ali Uluyol, “ Ankara hakemleri olarak kazasız belasız başarı dolu bir sezon diliyoruz. Futbolun gelişmesi öncelikle hakem ve antrenörlerimize bağlı. Son dört yılda futboldaki değişime ayak uydurmak çok zor. Ama biz hakemler aldığımız eğitimlerle bu değişime hazırız. Futbolcu kardeşlerimin de bu değişime hazır olduğunu düşünüyorum. Yeni sezonun hepimize sağlık, mutluluk,, başarı getirmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

TÜFAD Ankara Şubesi Başkanı Tahir Çopur, “ Amatör Futbol Sezonu’nun Ankara’ya hayırlı olmasını diler tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İlk etapta önemsediğim iki unsur var. Bu iki unsuru Ankara’da futbolun gelişmesi bakımından çok önemsiyorum. Birisi hakem arkadaşlarımız, diğeri antrenör arkadaşlarımız. Hakem arkadaşlarımız futbolumuzun gelişmesinde en büyük etkendir. Bu iki unsurun kendisini geliştirerek Ankara futboluna katkı sunması dileğiyle fair play içerisinde, dostluk içerisinde, kardeşlik içerisinde bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Allah hiçbir futbolcu arkadaşımıza sakatlık vermesin. Müsabakalar bittiğinde birbirimize selam verecek şekilde antrenör arkadaşlarımızın birbiriyle iletişimlerinin güçlü olması dileğiyle herkese saygılar sunuyorum.” dedi.

TFSKD Ankara Şubesi Başkanı Dilaver Gürbüz, “ 2018-2019 amatör futbol sezonu herkese hayırlı olsun. Bizler Ankara Saha Komiserleri olarak sakatlıklar yaşanmadan fair play çerçevesinde bir sezon geçmesini temenni ediyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen törende, 1 Amatör Lig müsabakası öncesinde Ankara ASKF Başkanımız Kandazoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz müsabaka hakemleri ve takım kaptanlarına çiçekler vererek başarı dileğinde bulundular.

Sezon açılışına Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanımız Murat Kandazoğlu ile Kurul Üyelerimiz, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Tacar Çağlar ile Amatör İşler Müdürlüğünden Sevgi Akbay, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD)Ankara Şubesi Başkanı Ali Uluyol, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi Başkanı Tahir Çopur, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Ankara Şubesi Başkanı Dilaver Gürbüz, Ankara ASKF yöneticileri, amatör kulüplerin başkanları ve yöneticileri, antrenörler ile sporcular katıldı.

Yeni Futbol Sezonunun tüm Kulüplerimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

ANKARA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU