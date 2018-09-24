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Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 1
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FENERBAHÇE 1 - BEŞİKTAŞ 1

Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Diego Reyes, Andre Ayew, Aatif Chahechouhe (62' Mathieu Valbuena), Mehmet Topal (56' Elif Elmas), Yassine Benzia (89' Mehmet Ekici), Jailson, Islam Slimani

Teknik Direktör:

Beşiktaş: Loris Karius, Pepe, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ricardo Quaresma (90' Necip Uysal), Jeremain Lens (70' Cyle Larin), Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup (69' Adem Ljajic), Ryan Babel

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy

Goller: DK 40: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 71: Andre Ayew (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 59: Diego Reyes (Fenerbahçe), DK 63: Tolgay Arslan (Beşiktaş), DK 64: Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), DK 84: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 87: Caner Erkin (Beşiktaş)

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