Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Fenerbahçe: Harun Tekin, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Diego Reyes, Andre Ayew, Aatif Chahechouhe (62' Mathieu Valbuena), Mehmet Topal (56' Elif Elmas), Yassine Benzia (89' Mehmet Ekici), Jailson, Islam Slimani
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Loris Karius, Pepe, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ricardo Quaresma (90' Necip Uysal), Jeremain Lens (70' Cyle Larin), Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup (69' Adem Ljajic), Ryan Babel
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy
Goller: DK 40: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 71: Andre Ayew (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 59: Diego Reyes (Fenerbahçe), DK 63: Tolgay Arslan (Beşiktaş), DK 64: Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), DK 84: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 87: Caner Erkin (Beşiktaş)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.