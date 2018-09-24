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Ankaragücü stat sorununu çözdü
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ANKARAGÜCÜ STAT SORUNUNU ÇÖZDÜ

Ankaragücü stat sorununu çözdü

Ankaragücü'nün stat sorunu ortadan kalktı. Sarı Lacivertliler, iç saha maçlarını Yenikent Stadı'nda oynayacak.

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Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent ekibinin stat sorunu ortadan kalktı.

Açıklamada, ''Takımımız, Eryaman Stadyumu tamamlanana kadar tüm iç saha maçlarını Yenikent Stadyumu'nda oynayacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

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