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Fenerbahçe - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fenerbahçe - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:00'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, , , , , Roman Neustaedter, Harun Tekin, , Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör:

Beşiktaş: Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Atıba Hutchınson, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Caner Erkin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy

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Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 1
Atiker Konyaspor 0 - Fenerbahçe 1
İşte Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Beşiktaş 2 - Evkur Y.Malatyaspor 1
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