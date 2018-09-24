Fenerbahçe - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:00'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, , , , , Roman Neustaedter, Harun Tekin, , Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör:
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Beşiktaş: Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Oğuzhan Özyakup, Atıba Hutchınson, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Caner Erkin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy
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