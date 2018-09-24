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Pedallar Karadeniz'de çevrilecek
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PEDALLAR KARADENİZ'DE ÇEVRİLECEK

Pedallar Karadeniz'de çevrilecek

Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu, 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. 3 etaptan oluşacak tur, Rize'den start alacak.

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Uluslararası Bisiklet Birliğinin Avrupa takviminde yer alan Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu, 3 etaptan oluşacak.

Bisikletçiler, 27 Eylül'de Rize'den startı verilecek turda toplam 505 kilometre pedal çevirecek.

Karadeniz Bisiklet Turu'nun etapları şöyle:

1. etap Rize-Ayder (84 kilometre)

2. etap Rize-Giresun (211 kilometre)

3. etap Giresun-Samsun (210 kilometre)

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