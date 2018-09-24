Yiğiner: Sakatlıklar yakamızı bırakmıyor...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, zor bir deplasmandan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yiğiner, yaptığı açıklamada, maçın başında 10 kişi kaldıklarını ve işlerinin daha zora girdiğini belirterek, "Oyuncularımız, hocamızın vermiş olduğu taktiği sahada çok iyi uyguladı ve taktik disipline bağlı mücadele ettiler. Son dakikada bulduğumuz golle de 3 puan almayı başardılar. Zor bir deplasmandan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Galibiyette emeği geçen başta teknik heyet ve futbolcular olmak üzere kulüp çalışanlarını ve takımı coşkuyla destekleyen taraftarları kutlayan Yiğiner, "Sezon başında da belirttiğim gibi öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak ve ilk on içerisinde ligi bitirmek. Ligin başından bu yana çeşitli şanssızlıklar yaşıyoruz. Sakatlıklar bir türlü yakamızı bırakmıyor. Sakat oyuncuların iyileşmesi ve aramıza geç katılan oyuncularımızın da hazır hale gelmesiyle daha iyi sonuçlara imza atacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Yiğiner, maç maç düşündüklerini ve ona göre çalıştıklarını kaydederek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı artık geride kaldı. Şu an tek düşüncemiz çarşamba günü Serik Belediyespor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçı. Tamamen bu maça odaklandık. İstediğimiz sonucu alıp kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı ve camiamızı çarşamba günü "kupa beyini" desteklemeleri için maça bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.