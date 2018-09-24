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TSYD Ankara şubesi voleybol turnuvası başlıyor...
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TSYD ANKARA ŞUBESİ VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLIYOR...

TSYD Ankara şubesi voleybol turnuvası başlıyor...

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin düzenlediği  ve yarın başlayacak turnuvanın basın toplantısı yapıldı.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin düzenlediği  ve yarın başlayacak turnuvanın basın toplantısı yapıldı.

Başkent Voleybol Salonu'nda 25-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve Ziraat Bankası, Arhavi Belediyespor, Tokat Belediye Plevne ve Jeopark Kula Belediyespor takımlarının katılacağı turnuvanın basın toplantısı, dernek binasında gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Ziraat Bankası Başantrenörü Joshko Milenkoski ve genel menajer Kazım Hidayetoğlu, Arhavi Belediyespor Başantrenörü Ahmet Kavaz, Tokat Belediye Plevene Başantrenörü Reşat Arığ ve Jeopark Kula Belediyespor Başantrenörü Tolgahan Demirbaş ve oyuncuların yanı sıra TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil ve kulüp temsilcileri, turnuvanın ve yeni sezonun herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılımcı takımlara başarı dileklerinde bulundu. 
 
TSYD Ankara Şubesi Voleybol Turnuvası Programı:
 
25 Eylül Salı 
13.00 Ziraat Bankası-Tokat Belediye Plevne 
15.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor 
 
26 Eylül Çarşamba
13.00 Üçüncülük-Dördüncülük maçı 
15.00 Final Maçı

 

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