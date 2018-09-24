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Gençlerbirliği'nin rakibi Liverpool
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN RAKİBİ LİVERPOOL

Gençlerbirliği'nin rakibi Liverpool

Bu sezon 6 maçta 6 galibiyet alarak Spor Toto 1’nci ligde zirveye oturan Gençlerbirliği, Premier ligde Liverpool ile kapışıyor.

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Bu sezon 6 maçta 6 galibiyet alarak Spor Toto 1’nci ligde zirveye oturan Gençlerbirliği, Premier ligde Liverpool ile kapışıyor.

Yaşadığı stat problemlerine rağmen Erkan Sözeri yönetiminde sezona harika bir başlangıç yapıp oynadığı 6 karşılaşmayı kazanan Gençlerbirliği, kendi gibi 6 maçını kazanan Liverpool ile kapışıyor.

Galibiyet serilerinin aynı olmasının yanı sıra iki ekibin de attığı ve yediği gollerin sayısının eşit olması enteresan bir istatistiği de yanında getiriyor.

Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda hem Gençlerbirliği hem de Liverpool rakip kaleleri 14 kez havalandırırken kalelerinde sadece 2 gol gördü.

Henüz beklenen futbolu sahaya yansıtamasa da maçlarını kazanmayı beceren Gençlerbirliği, önündeki zorluk fikstürde galibiyet serisine devam etmek istiyor. Bu hafta evinde Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, ertesi hafta en güçlü rakiplerinden Altay ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligin kalitesinin çok üstünde bir kadro ile sahaya çıkan Gençlerbirliği’nin seriyi çok daha uzun süre sürdürmesi sürpriz olmasa gerek.

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