Kupa maçları Osmanlı Stadında. Ya lig maçları!

Ankaragücü'nün çarşamba günü 19:00'da oynayacağı Serik Belediyespor maçının yeri belli oldu. Karşılaşma Osmanlı Stadında oynanacak ve Passolig kartı ile ya da kağıt biletle izlenebilecek. Kombine biletler de geçerli olacak.

Karşılaşmanın nerede oynanacağının belli olmasında Osmanlıspor ile yaşanan kriz etkili oldu. Vali Ercan Topaca'nın devreye girmesi ile kriz kupa maçı için şimdilik aşıldı. Ankaragücü yönetimi de kulüp sitesinden yaptığı açıklamada Ankara Valisi Ercan Topaca'ya teşekkür etti.

Ancak lig maçının nerede oynanacağı henüz belli değil. Peki Gençlerbirliği maçlarını Osmanlı Stadında oynayacağını hemen açıklayabiliyorken Ankaragücü'nde bu kriz neden oluyor?

Kısaca durumu özetleyelim.

Hatırlayacağınız gibi 19 Mayıs Stadının yıkımı kesinleşmesinin ardından Gençlerbirliği, Osmanlıspor ile anlaşmayı yaparak Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmişti. Ankaragücü yönetimi ise bu konuda çözümü direkt Melih Gökçek ile çözmek yerine Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan üzerinden aşmaya çalışmıştı. Sorun çözülemeyince Ankaragücü kura çekimine Afyon Stadını bildirmek zorunda kalmış, taraftarların yoğun baskısı üzerine bakanlık devreye girerek Ankaragücü'nün Eryaman Stadı bitene kadar Osmanlı Stadında oynamasını sağlamıştı.

Ankaragücü yönetimi bakanlığın ve belediyenin "Bir ayda Eryaman Stadı bitecek" sözleri üzerine stadın resmi kiracısı Osmanlıspor ile sadece 2 maçlık anlaşma yapmıştı. Beklenen oldu ve Eryaman Stadında bir ilerleme sağlanamadı. Milli Maç sonrası zemin çalışmasının sürmesi nedeni ile Ankaragücü, Akhisar maçını Afyon'da, Gençlerbirliği ise Elazığspor maçını Eskişehir'de oynamıştı.

Osmanlı Stadında çalışmaların bitmesi ile birlikte Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçlarını Yenikent'te oynayacağını duyurmuştu. Ancak geçtiğimiz haftalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar ile Osmanlıspor ile Osmanlı Stadı arasındaki sözleşme fesih edildi. Sözleşmenin iptali ardından Osmanlıspor yönetimi konuyu mahkemeye taşıdı ve stadın devrini erteledi. Şu an Osmanlı stadının resmi kiracısı da bu bağlamda Osmanlıspor olarak devam ediyor.

Gençlerbirliği yönetiminin Osmanlıspor ile yaptığı sezon sonuna kadar olan sözleşme nedeni ile Gençlerbirliği, istediği maçları Osmanlı Stadında oynayabiliyor. Sadece oynadığı karşılaşmaların parasını ödüyor. Ancak Ankaragücü için bu durum söz konusu değil. Sadece iki maçlık anlaşma yapan Ankaragücü, Osmanlıspor'a sözleşmeyi uzatmak için başvursa da olumlu cevabın gelmesi gecikiyor. Onun içi de nerede oynayacağı kesinlik kazanamıyor.

Ender Yurtgüven'in istifası ardından bir yönetim krizini de yaşayan Osmanlıspor, stadı Ankaragücü'ne vermek istemiyor. Kupa maçı için devreye Vali Ercan Topaca'nın girmesi de bu yüzden. Ancak daha önce sözleşmesi fesh edildiği için tepkili olan Melih Gökçek'in stadı Ankaragücü'ne vermede ne kadar direnebileceği ya da verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

Özetleyecek olursak, Eryaman Stadında çalışmalar ilerlemiyor, Osmanlıspor stadı Ankaragücü'ne kiraya vermek istemiyor, Ankaragücü'nün lig maçının nerede oynayacağı bir türlü netleşmiyor.