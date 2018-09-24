﻿
Yenimahalle Belediyesi kazanmayı bildi...
﻿
Site İçi Arama
﻿

YENİMAHALLE BELEDİYESİ KAZANMAYI BİLDİ...

Yenimahalle Belediyesi kazanmayı bildi...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta mücadelesi, oynanan maçlarla tamamlandı.

232 Okunma

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta mücadelesi, oynanan maçlarla tamamlandı.

Başkent ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor haftayı Aksaray deplasmanında geçirdi. Maçın ilk yarısında ev sahibi Aksaray Belediyespor'un etkili oyunu vardı. Devreyi Yenimahalle Belediyespor 16-13 geride tamamladı. 

Ancak 2.yarıda tecrübesini ortaya koyana Başkent ekibi savunmasını sağlamlaştırarak maçı lehine çevirdi sahadan 29-27 önde tamamladı. 

Diğer Başkent ekibi Polatlı Belediyespor'da flaş bir galibiyete imza attı. Polatlı ekibi Antalya deplasmanında Muratpaşa Belediyespor'u 27-16 yendi. 

Ligin 3. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 27-29

Muratpaşa Belediyespor-Polatlı Belediyespor: 26-27

Kastamonu Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 31-33

Osmangazi Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 22-28

Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor: 29-25

Pazarspor-Samsun Gençlik: 25-26

ETİKETLER
Yiğiner: Sakatlıklar yakamızı bırakmıyor...
TSYD Ankara şubesi voleybol turnuvası başlıyor...
Gençlerbirliği'nin rakibi Liverpool
Kupa maçları Osmanlı Stadında. Ya lig maçları!
5
Osmanlı Stadı bilmecesi sürüyor…
Seninle bir dakika umutlandırıyor beni...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿