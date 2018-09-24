Yenimahalle Belediyesi kazanmayı bildi...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta mücadelesi, oynanan maçlarla tamamlandı.
Başkent ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor haftayı Aksaray deplasmanında geçirdi. Maçın ilk yarısında ev sahibi Aksaray Belediyespor'un etkili oyunu vardı. Devreyi Yenimahalle Belediyespor 16-13 geride tamamladı.
Ancak 2.yarıda tecrübesini ortaya koyana Başkent ekibi savunmasını sağlamlaştırarak maçı lehine çevirdi sahadan 29-27 önde tamamladı.
Diğer Başkent ekibi Polatlı Belediyespor'da flaş bir galibiyete imza attı. Polatlı ekibi Antalya deplasmanında Muratpaşa Belediyespor'u 27-16 yendi.
Ligin 3. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 27-29
Muratpaşa Belediyespor-Polatlı Belediyespor: 26-27
Kastamonu Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 31-33
Osmangazi Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 22-28
Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor: 29-25
Pazarspor-Samsun Gençlik: 25-26
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