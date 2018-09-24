Osmanlı Stadı bilmecesi sürüyor…

19 Mayıs Stadının yıkılması ardından Süper Lig ve 1’nci ligde maç oynanabilir sadece Osmanlı Stadına mahkum kalan Ankara takımlarının zemin konusunda derdi bitmişe benzemiyor.

Bir türlü bitirilemeyen, artık çalışma olup olmadığını gizlemek için kimsenin içeri alınmadığı Eryaman stadının ne zaman futbol oynamaya müsait olacağı gizemini koruyor. Geçtiğimiz ay Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun Eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi talimatı verdiği ancak dediği tarih gelmesine rağmen daha zeminin bile serilmediği Eryaman Stadının en erken devre arasında futbol oynamaya müsait olması bekleniyor. Stadın tamamen bitmesi ise sezon sonuna kadar anca bitebileceği belirtiliyor.

Ama şu an acil sorun Osmanlı Stadının zemininde. Spor Bakanlığının milli maç arasında hibrit çime geçeceği açıklanan ancak dolar kuru bahane edilerek iptal edilince zemin yenileme çalışması yerine bakım yapılmıştı. Ankaragücü iç saha maçını Afyon’da Gençlerbirliği ise Eskişehir’de maçını oynamıştı. 3 haftada yapılan çalışmalar da zemini düzeltmeye yetmişe benzemiyor. Geçtiğimiz haftalara göre zemin daha iyi olsa da Osmanlıspor’un kendi evindeki Denizlispor maçını başka statta oynamaması, zeminin daha iyi hale gelmesini de engellemişe benziyor.

Bu hafta Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin kupa maçını Yenikent’te oynayacak olması, birkaç gün sonra yine iki takımın lig maçını Osmanlı Stadında oynayacağını açıklaması (Ankaragücü’nün henüz kesinleşmese de) hazır olmayan zeminde 3 haftada yapılan çalışmanın bir işe yaramayacağı, birkaç günde eski haline getirmesine neden olacağı belirtiliyor.

Osmanlı Stadının sözleşmesinin iptali ne oldu?

Belediye Meclisi kararı ile Osmanlı Stadının Osmanlıspor ile sözleşmesi iptal edilse de hukuki süreç devam ediyor. Karara itiraz eden Osmanlı Stadının önce belediyeden bakanlığa devredileceği, ardından bakanlığın bir takıma tekrar kiraya vermesi bekleniyor. Ancak bu sürecin ne kadar süreceği henüz belli değil. Aynı durum Aktepe ve Ostim statları için de geçerli.