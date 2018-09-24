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Osmanlı Stadı bilmecesi sürüyor…
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OSMANLI STADI BİLMECESİ SÜRÜYOR…

Osmanlı Stadı bilmecesi sürüyor…

Stat sorunu Ankara'nın kaderi oldu. 19 Mayıs yıkıldı, Eryaman bitmedi, Osmanlı Stadında zemin 3 takımı kaldıracak gibi değil...

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19 Mayıs Stadının yıkılması ardından Süper Lig ve 1’nci ligde maç oynanabilir sadece Osmanlı Stadına mahkum kalan Ankara takımlarının zemin konusunda derdi bitmişe benzemiyor.

Bir türlü bitirilemeyen, artık çalışma olup olmadığını gizlemek için kimsenin içeri alınmadığı Eryaman stadının ne zaman futbol oynamaya müsait olacağı gizemini koruyor. Geçtiğimiz ay Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun Eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi talimatı verdiği ancak dediği tarih gelmesine rağmen daha zeminin bile serilmediği Eryaman Stadının en erken devre arasında futbol oynamaya müsait olması bekleniyor. Stadın tamamen bitmesi ise sezon sonuna kadar anca bitebileceği belirtiliyor.

Ama şu an acil sorun Osmanlı Stadının zemininde. Spor Bakanlığının milli maç arasında hibrit çime geçeceği açıklanan ancak dolar kuru bahane edilerek iptal edilince zemin yenileme çalışması yerine bakım yapılmıştı. Ankaragücü iç saha maçını Afyon’da Gençlerbirliği ise Eskişehir’de maçını oynamıştı. 3 haftada yapılan çalışmalar da zemini düzeltmeye yetmişe benzemiyor. Geçtiğimiz haftalara göre zemin daha iyi olsa da Osmanlıspor’un kendi evindeki Denizlispor maçını başka statta oynamaması, zeminin daha iyi hale gelmesini de engellemişe benziyor.

Bu hafta Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin kupa maçını Yenikent’te oynayacak olması, birkaç gün sonra yine iki takımın lig maçını Osmanlı Stadında oynayacağını açıklaması (Ankaragücü’nün henüz kesinleşmese de) hazır olmayan zeminde 3 haftada yapılan çalışmanın bir işe yaramayacağı, birkaç günde eski haline getirmesine neden olacağı belirtiliyor.  

Osmanlı Stadının sözleşmesinin iptali ne oldu?

Belediye Meclisi kararı ile Osmanlı Stadının Osmanlıspor ile sözleşmesi iptal edilse de hukuki süreç devam ediyor. Karara itiraz eden Osmanlı Stadının önce belediyeden bakanlığa devredileceği, ardından bakanlığın bir takıma tekrar kiraya vermesi bekleniyor. Ancak bu sürecin ne kadar süreceği henüz belli değil. Aynı durum Aktepe ve Ostim statları için de geçerli.

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5
benjamin
24 Eylül 201814:19
Osmanlıspor'u Ankara takımı olarak gören tek Ankaragüçlü sanırım bu yorumlardaki arkadaş. Hayır millet dötüyle gülüyor hala inatla aynı yerde devam ediyor. Gökçek gitti osmanlıspor zaten bitti. tarihin çöplüğünde bile yer alamayacak haberi yok
4
İHTİYARLAR
24 Eylül 201814:03
22000 KOLTUK BASİT HESAP 3 VARDİYA 24 SAAT 10 EKİPLE ENGEÇ 20 GÜNDE BİTER. HİRBİT CİM EKİMİ ENFAZLA 10 GÜNDE BİTER.TAŞARON FİRMAYA VERİN STADI 1 AYDA TESLİM EDER.AMA YETERKİ İSTE İSTEMİYORLAR BİZİM LİGE ÇIKMAMIZ BİLE TFF TARAFINDAN İSTENMEDİ BİZİ SEVMİYORLAR BAKAN BEYDE BİR KERE GELDİ BİRDAHA ORTADA YOK GÖSTERMELİK 100 KOLTUK TAKAR GÖRÜMÜ VERİLDİ O KADAR.....
3
Ankaragüçlü
24 Eylül 201813:41
Klasspor sende şunu o kuş beyinli kafana sok...ankara takımlarını öğrenmen için bir daha yazıyorum ANKARAGÜCÜMMMM Etimesgut Belediyespor Hacettepe Ankara Demirspor Keçiörengücü Bugsaşspor Altıdağ Belediyespor Adliyespor Osmanlıspor ve gençler...bunlar profesyonel Ankara takımlarıdır...osmanlıspor da zoruna gitmesin artık bırak bu çekememezliği
2
ANGARALI
24 Eylül 201813:26
ANKARAGÜCÜ TFF MÜRACAT EDECEK İLK YARI SONUNA KADAR İÇ SAHA MAÇLARINI RAKİP TAKIM SAHASINDA OYNAYIP 2.YARI İÇERDE OYNUYACAK EN DOĞRUSU BU YOKSA HER İÇ SAHA MACI AFYONDA OYNANACAKSA TARAFTAR BIKAR MADDİ MANEVİ BOŞ TRÜBÜNLERE OYNAR EN İYİ ÇÖZÜM BU
1
1957 li
24 Eylül 201813:23
OYALA BİZİ OYALA ANKARAGÜCÜ VE BÜYÜK TARAFTARIYLA RESMEN EVET RESMEN YETKİLİ BAKANLIK VE TFF DALGA GEÇİYORRRRRRR.BU STAD BU SEZON SONUNA KADAR BİTMEZZZZZ.YA TARLADA OYNUYACAĞIZ YADA HEP DIŞARDA.BAKANLIK İSTESİN AMA GÖNÜLDEN HANİ 24 SAAT ÇALIŞILACAK GEREKİRSE BAKAN BEYDE BENDE GELİP BURDA YATIP KALKACAM EYLÜL BİTECEK DENDİ NERDE.İKİNCİ YARIYA BİLE ZOR DOSTUM ZOR.ŞUAN STADI İSTESELER 1 AYDA TESLİM EDERLER AMA İ S T E M İ Y O R L A R.......
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