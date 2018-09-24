Seninle bir dakika umutlandırıyor beni...

Bu sezon Spor Toto 1’nci ligde 6 maçta 6 galibiyet alarak liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Gençlerbirliği’nde kilitli defansları çilingiri yeni transferi Nadir Çiftçi oldu.

Özellikle ceza alanından vurduğu etkili şutlarla skora etki etme beceresine sahip Gençlerbirliği’ndeki tek futbolcu Nadir Çiftçi, bu sezon 6 karşılaşmada oyunun son bölümünde sahaya çıktı. Bunun üç tanesinde ise golle tanıştı.

İstatistiklere göre sahaya çıktığı 6 karşılaşmada sadece 76 dakika forma giyen Nadir Çiftçi, her 25 dakikada 1 gol atmış oldu.

Ama Nadir Çiftçi’nin en önemli özelliği bu 3 golü de oyuna girdikten sadece 1 dakika sonra atmış olması.

Altınordu maçında 78’nci dakikada oyuna giren Çiftçi 79’unda dakikada golle tanıştı ve takımını 2-1 öne geçirerek 2 puanı kurtaran adam oldu. 5-0 gibi farklı bir skorla biten Eskişehirspor maçında 79’uncu dakikada oyuna giren genç oyuncu daha dakikası dolmadan rakibine karşı final golünü atan isim oldu. Ümraniyespor ile oynanan maçta da Nadir Çifçti’nin bu istatistiği bozulmadı. Oyuna girer girmez ceza alanı dışından sert bir vuruş ile kaleyi zorlayan Çiftçi, oluşan korner sonrası oyuna girmesinden 1 dakika sonra yine golle tanıştı.

Asıl mevkisi santrafor olmasına rağmen Gençlerbirliği’nde kanat oynayan Hollanda doğumlu Türk vatandaşı olan Nadir Çiftçi, Türkiye’de eski yıllarda Kayserispor ve Eskişehirspor’da forma giymişti. Oyuncunun önümüzdeki maçlarda ilk 11'de forma giymeye başlaması bekleniyor.