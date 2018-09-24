﻿
Seninle bir dakika umutlandırıyor beni...
﻿
Site İçi Arama
﻿

SENİNLE BİR DAKİKA UMUTLANDIRIYOR BENİ...

Seninle bir dakika umutlandırıyor beni...

Nadir Çiftçi 76 dakika forma giydi, 3 gol attı. 3 golde maça girdikten 1 dakika sonra...

1104 Okunma

Bu sezon Spor Toto 1’nci ligde 6 maçta 6 galibiyet alarak liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Gençlerbirliği’nde kilitli defansları çilingiri yeni transferi Nadir Çiftçi oldu.

Özellikle ceza alanından vurduğu etkili şutlarla skora etki etme beceresine sahip Gençlerbirliği’ndeki tek futbolcu Nadir Çiftçi, bu sezon 6 karşılaşmada oyunun son bölümünde sahaya çıktı. Bunun üç tanesinde ise golle tanıştı.

İstatistiklere göre sahaya çıktığı 6 karşılaşmada sadece 76 dakika forma giyen Nadir Çiftçi, her 25 dakikada 1 gol atmış oldu.

Ama Nadir Çiftçi’nin en önemli özelliği bu 3 golü de oyuna girdikten sadece 1 dakika sonra atmış olması.

Altınordu maçında 78’nci dakikada oyuna giren Çiftçi 79’unda dakikada golle tanıştı ve takımını 2-1 öne geçirerek 2 puanı kurtaran adam oldu. 5-0 gibi farklı bir skorla biten Eskişehirspor maçında 79’uncu dakikada oyuna giren genç oyuncu daha dakikası dolmadan rakibine karşı final golünü atan isim oldu. Ümraniyespor ile oynanan maçta da Nadir Çifçti’nin bu istatistiği bozulmadı. Oyuna girer girmez ceza alanı dışından sert bir vuruş ile kaleyi zorlayan Çiftçi, oluşan korner sonrası oyuna girmesinden 1 dakika sonra yine golle tanıştı.

Asıl mevkisi santrafor olmasına rağmen Gençlerbirliği’nde kanat oynayan Hollanda doğumlu Türk vatandaşı olan Nadir Çiftçi, Türkiye’de eski yıllarda Kayserispor ve Eskişehirspor’da forma giymişti. Oyuncunun önümüzdeki maçlarda ilk 11'de forma giymeye başlaması bekleniyor.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - BÜLENT ATLAS
Gençlerbirliği'nin rakibi Liverpool
Kupa maçları Osmanlı Stadında. Ya lig maçları!
5
Osmanlı Stadı bilmecesi sürüyor…
1
Erkan Sözeri: Daha 28 maçımız var!
1
TFF, oradan lidere bir 3 puan daha yaz...
İşte Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿