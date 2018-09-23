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İşte Afjet Afyonspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
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İŞTE AFJET AFYONSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Afjet Afyonspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Afjet Afyonspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Afjet Afyonspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

Bugün 19:30'da başlayacak Afjet Afyonspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 6. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Sinan Özkan, Mehmet Seyfettin Sedef, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Foxı Kethevoama, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Leo Steve Beleck A'beka, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Ramazan Keleş, Emin Yıldırım, Cemil Tunç, Serdar Akkoçoğlu

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