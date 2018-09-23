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İşte Altay - Giresunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTAY - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altay - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Altay ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altay - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:30'da başlayacak Altay - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 6. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Metin Yüksel, , Ferhat Çulcuoğlu, , Yasin Palaz, , Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Giresunspor: Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, Kağan Miray Bağış, , Ergin Keleş, Anıl Atağ, Ba Adama, , Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Sarperbarış Saka, Kemal Mavi, Ali Can Alp, Alper Çetin

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