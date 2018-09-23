Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Mevlüt Erdinç, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
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Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Carl Medjanı, Robson De Souza, , Andreı Gabrıel Torje, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Hakem: Serkan Tokat, Cem Satman, Yusuf Bozdoğan, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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