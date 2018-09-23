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Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...
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ANTALYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Mevlüt Erdinç, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Carl Medjanı, Robson De Souza, , Andreı Gabrıel Torje, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Serkan Tokat, Cem Satman, Yusuf Bozdoğan, Abdulkadir Bitigen

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