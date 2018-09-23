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Akhisar Bel. - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AKHİSAR BEL. - GALATASARAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Akhisar Bel. ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisar Bel. - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisar Bel.: Avdıja Vrsajevıc, Eray Ataseven, Güray Vural, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk

Teknik Direktör:

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Serdar Aziz, Garry Mendes Rodrıgues, Sinan Gümüş, Papa Alıoune Ndıaye, Emre Akbaba, , Fernando Francısco Reges, , Yuto Nagatomo

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam, Suat Arslanboğa

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