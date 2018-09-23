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Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ESKİŞEHİRSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Eskişehirspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 6. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Semih Güler, Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan, , Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gazişehir Gaziantep FK: Mahmut Bilir, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, , Rydellromano Poepon, Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, , Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Hakem: Kadir Sağlam, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık, Çağdaş Altay

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