Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 6. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Eskişehirspor: Semih Güler, Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan, , Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Mahmut Bilir, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, , Rydellromano Poepon, Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, , Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kadir Sağlam, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık, Çağdaş Altay
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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