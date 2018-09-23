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Kasımpaşa - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KASIMPAŞA - ALANYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kasımpaşa - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kasımpaşa - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Kasımpaşa - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, , İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Alanyaspor: Isaac Sackey, , Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, , , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Georgıos Tzavellas, Ufuk Ceylan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar, Kutluhan Bilgiç

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