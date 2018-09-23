Kasımpaşa - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Kasımpaşa - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Dıagne Mbaye, , İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Alanyaspor: Isaac Sackey, , Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, , , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Georgıos Tzavellas, Ufuk Ceylan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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