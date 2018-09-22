Adanaspor 1 - Boluspor 2
Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Adanaspor ile Boluspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-1 kazandı.
Adanaspor: Goran Karacic, Onur Akbay, Digao, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Abdulkadir Özdemir, Doğanay Kılıç (46' Gökhan Sazdağı), Eren Keleş (76' Oğuz Han Aynaoğlu), Claudiu Bumba, Famoussa Kone (40' Robert Feczesin)
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Mamadou Diarra, İshak Çakmak, Mustafa Durak (77' Burak Asan), Yusuf Emre Gültekin (90' Daniel Dimov), Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (21' Melih Okutan), Özgürcan Özcan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Mehmet Emin Tuğral, Murat Erdoğan
Goller: DK 39: Özgürcan Özcan (Boluspor), DK 55: Mustafa Durak (Boluspor), DK 66: Claudiu Bumba (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 28: Ümit Kurt (Boluspor), DK 32: Renan Diniz (Adanaspor), DK 53: Abdulkadir Özdemir (Adanaspor), DK 75: Onur Akbay (Adanaspor), DK 81: Özkan Taştemur (Adanaspor), DK 88: Kenan Karışık (Adanaspor)
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