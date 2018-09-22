Elazığspor 4 - K Karabükspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Elazığspor ile K Karabükspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 4-0 kazandı.
Elazığspor: Soner Şahin, Orhan Şam, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Serkan Kurtuluş (73' Ali Fırat Okur), Kadir Bekmezci (83' Enes Batın Kaplan), Andreas Tatos, Kadir Taşoğlu, Moussa Bagayoko, Ahmet Aras (82' Erhan Çinar)
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
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K Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Fatih Tultak, Batuhan Kurt (77' Arif Bostancı), Ahmet Karadayı, Cihan Aydın (65' Toykan Topuz), Berk Kervankıran, Yusuf Akbulut, Melih Berat Arslan (90' Arda Belen)
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Anıl Usta, Mustafa Kürşad Filiz
Goller: DK 10: Ahmet Aras (Elazığspor), DK 51: Moussa Bagayoko (Elazığspor), DK 66: Ahmet Aras (Elazığspor), DK 69: Emre Öztürk (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 7: Kadir Taşoğlu (Elazığspor), DK 48: Can Sıkılmaz (K Karabükspor), DK 65: Fatih Tultak (K Karabükspor), DK 90: Toykan Topuz (K Karabükspor)
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