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Trabzonspor 1 - Göztepe 2
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TRABZONSPOR 1 - GÖZTEPE 2

Trabzonspor 1 - Göztepe 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Trabzonspor ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

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Trabzonspor 1 - Göztepe 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Trabzonspor ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Jose Sosa, Ogenyi Onazi (83' Olcay Şahan), Vahid Amiri (46' Hugo Rodallega), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (74' Anthony Nwakaeme), Burak Yılmaz

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Cristian Titi, Adama Traore, Yasin Öztekin (86' Yoan Gouffran), Celso Borges, Andre Castro, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar (76' Tayfur Bingöl), Cameron Jerome (62' Deniz Kadah)

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Bahattin Şimşek

Goller: DK 8: Yasin Öztekin (Göztepe), DK 28: Yasin Öztekin (Göztepe), DK 66: Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 34: Adama Traore (Göztepe), DK 38: Vahid Amiri (Trabzonspor), DK 61: Celso Borges (Göztepe), DK 73: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 88: Cristian Titi (Göztepe), DK 90: Tayfur Bingöl (Göztepe)

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