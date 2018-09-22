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Adnan Şentürk: Oyuncularım başkana veda hediyesi verdi...
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ADNAN ŞENTÜRK: OYUNCULARIM BAŞKANA VEDA HEDİYESİ VERDİ...

Etimesgut Belediyespor’da ilk maçına çıkan ve 1-0'lık skorla takımın ilk galibiyetini alan Adnan Şentürk, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

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Etimesgut Belediyespor’da ilk maçına çıkan ve 1-0'lık skorla takımın ilk galibiyetini alan Adnan Şentürk, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

3 maçta kazanamamanın takımı kötü etkilediğini söyleyen tecrübeli teknik direktörün Klasspor’a özel açıklamaları şu şekilde.

“Bugünkü maçımız bir çok açıdan zordu. 3 maçta 8 gol yemiş bir takımda oyuncuların özgüveni kaybolmuştu. Hocanın ayrılması oyuncuları kötü etkiler. Aykan hoca da kıymetli bir teknik direktörümüz. Çarşamba günü takımın başında göreve başladım. İkibuçuk antrenmanla takımı sahaya çıkardım. Oyuncuları çabuk kavradım. Bize inandılar. Tempoyu yükseltmemiz gerekiyordu. Takımı bir maçı CD üzerinden bir maçı canlı izlemiştim. Oyuncular bugün bize inandılar. Soyunma odasında oyuncularım güvendiklerini ve başardıklarını söyledi. Bundan sonra daha dikkatli bir şekilde devam edeceğiz.

Ama Hasan başkanın ayrılması bir anda duygusal bir ortam yarattı. Hasan başkan çok sevilen bir başkan. Kimse öyle bir başkanı kaybetmek istemez. Lig açısından Rizespor başkanlığına devam edeceği gurur verici. Bizi bırakmayacağı sözünü verdi. BU maçı kazanmayı çok istiyorduk. Ama Hasan başkanın ayrılacak olması bizde buruk bir sevinç yaşattı. Oyuncularım ona bir galibiyet hediye etti. Bu da çok anlamlı oldu.

Tesislerin devre arasına yetişeceği söylendi. Stat yenileniyor. Bu takım taraftarını yanına alarak çok iyi yerlere gelebilir. Bizler de üstümüze düşen görevi yerine getirmeye çalışacağız. Ankara takımlarını destekleyen bir Ankara takımını tutan biri olarak bu takımın başarısı beni çok mutlu ediyor.

Ben kompakt bir oyun anlayışını benimsiyorum. Bu altyapıda çalıştığım takımlarda da bunu sergiledim. 2.5 günde takıma bir şey katamazsın ama benim oyuncularım felsefemi anladı. Başarıyı kazandık.

Ankaragücü’nde çalışmaya başladığımdan beri Klasspor’u yakından takip ederim. Ankara dışındayken de sürekli Klasspor üzerinden haberleri sizden öğrendim. Ankara futbolu adına da size teşekkür ederim”

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - BÜLENT ATLAS
  • KAMERA: DENİZ SARIGİL
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