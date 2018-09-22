Elazığspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:30'da başlayacak Elazığspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 6. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Aydın yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
K Karabükspor: Ahmet Karadayı, , , , , Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Anıl Usta, Mustafa Kürşad Filiz
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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