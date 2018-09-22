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Elazığspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ELAZIĞSPOR - K KARABÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Elazığspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Elazığspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Elazığspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:30'da başlayacak Elazığspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 6. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Aydın yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

K Karabükspor: Ahmet Karadayı, , , , , Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Hakem: Mustafa Aydın, Ahmet Şimşek, Anıl Usta, Mustafa Kürşad Filiz

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11
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