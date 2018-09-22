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Adanaspor - Boluspor maç kadroları belli oldu...
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ADANASPOR - BOLUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adanaspor - Boluspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Adanaspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - Boluspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Adanaspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Kenan Karışık, Goran Karacıc, Onur Akbay, Rodrıgo Longo Freıtas, , Renan Souza Dınız, Famoussa Kone, Doğanay Kılıç, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Boluspor: Mamadou Dıarra, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Ümit Kurt, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Mehmet Emin Tuğral, Murat Erdoğan

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