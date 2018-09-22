Adanaspor - Boluspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Adanaspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Kenan Karışık, Goran Karacıc, Onur Akbay, Rodrıgo Longo Freıtas, , Renan Souza Dınız, Famoussa Kone, Doğanay Kılıç, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir
Teknik Direktör: Cihat Arslan
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Boluspor: Mamadou Dıarra, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Ümit Kurt, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Hakem: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Mehmet Emin Tuğral, Murat Erdoğan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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