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Kayserispor 0 - Atiker Konyaspor 2
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KAYSERİSPOR 0 - ATİKER KONYASPOR 2

Kayserispor 0 - Atiker Konyaspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Kayserispor ile Atiker Konyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.

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Kayserispor 0 - Atiker Konyaspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Kayserispor ile Atiker Konyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Atila Turan, Levent Gülen, Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Rajko Rotman, Deniz Türüç, Bilal Başacıkoğlu (58' Artem Kravets), Bernard Mensah (46' Silvestre Varela), Umut Bulut

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner (88' Wilfred Moke), Jens Jonsson, Moryke Fofana (78' Vedat Bora), Marko Jevtovic, Deni Milosevic (61' Paolo Hurtado), Mustapha Yatabare

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Volkan Bayarslan

Goller: DK 36: Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor), DK 45: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 22: Atila Turan (Kayserispor), DK 50: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor), DK 72: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor)

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