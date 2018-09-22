Kayserispor 0 - Atiker Konyaspor 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Kayserispor ile Atiker Konyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Atila Turan, Levent Gülen, Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Rajko Rotman, Deniz Türüç, Bilal Başacıkoğlu (58' Artem Kravets), Bernard Mensah (46' Silvestre Varela), Umut Bulut
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner (88' Wilfred Moke), Jens Jonsson, Moryke Fofana (78' Vedat Bora), Marko Jevtovic, Deni Milosevic (61' Paolo Hurtado), Mustapha Yatabare
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Volkan Bayarslan
Goller: DK 36: Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor), DK 45: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 22: Atila Turan (Kayserispor), DK 50: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor), DK 72: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor)
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