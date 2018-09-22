İşte Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Jose Ernesto Sosa, , , Burak Yılmaz, Ogenyı Eddy Onazı, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Adama Traore, Alpaslan Öztürk, , Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Bahattin Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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