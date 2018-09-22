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İşte Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
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İŞTE TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Jose Ernesto Sosa, , , Burak Yılmaz, Ogenyı Eddy Onazı, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Adama Traore, Alpaslan Öztürk, , Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Bahattin Şimşek

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