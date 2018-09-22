Erkan Sözeri: Daha 28 maçımız var!

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç geçirdiklerini söyleyen Sözeri, “Ümraniyespor sahasında etkili olan bir takım. Özellikle ilk yarı mazeret diye söylemiyorum ama rüzgara karşı çok etkili olamadık. Pas trafiğini iyi yapamadık. İkinci yarı rüzgarı arkamıza aldık. Selçuk’u Sessegnon’un yanına çektik. Oyunu daha çok biz yönettik. Net bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Hedefimiz Süper Lig. Kayıpsız gidiyoruz. Ligin çok başı dolu dolu 28 maçımız var. Rehavete kapılmadan kazanma alışkanlığımızı sürdürerek, bunu devem ettirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

"Taraftarlar tüm Türkiye’ye örnek oldu"

Deneyimli çalıştırıcı, Ümraniyespor ve Gençlerbirliği taraftarlarının tribünde centilmence destek olduklarını aktararak, "Buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Galibiyet onlara armağan olsun. Ümraniyespor ile birlikte çok centilmen görüntü ortaya koydular. Tüm Türkiye’ye örnek oldu. Oyuncularımı da kutluyorum. Sıcak havada mücadele ettiler" diye konuştu.

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de “Düşündüklerimizi ilk yarı kısmen yapabildik. 3. bölgede üretim konusunda sıkıntı yaşadık. İlk yarı istediğimiz her şeyi yapmaya çalıştık ama yediğimiz basit golle oyunun hakimiyeti tamamen Gençlerbirliği’ne geçti. Kadro kalitesi yüksek ekipti ve gol şansı verdiğimizde değerlendireceklerdi ve bunu yaptılar. Gençlerbirliği’ni tebrik ediyorum. Maalesef istemediğimiz şekilde mağlup bitirdik” şeklinde konuştu.