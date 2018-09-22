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Rizespor'un başkanı Hasan Kartal oldu...
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RİZESPOR'UN BAŞKANI HASAN KARTAL OLDU...

Rizespor'un başkanı Hasan Kartal oldu...

Sezona kötü bir başlangıç yapan Rizespor'da yönetim kurulu toplandı ve Hasan Kartal'ı başkanlığa getirdi...

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Bu sezon tekrar çıktığı Süper Ligde iyi bir başlangıç yapamayan Rizespor'da başkanvekilliği görevini yürüten Hasan Kartal başkan seçildi.

Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar sonrası Etimesgut Belediyespor'un başkanlığını da yürüten Hasan Kartal, Hasan Kemal Yardımcı'nın yerine başkanlık koltuğuna oturdu.

Hasan Kartal Etimesgut Belediyespor başkanlığı yanı sıra Boks Federasyonu başkanvekilliği ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğini de yürütmekte

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