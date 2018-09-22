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HATAYSPOR 1 - İSTANBULSPOR 0

Hatayspor 1 - İstanbulspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Hatayspor ile İstanbulspor Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.

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Hatayspor 1 - İstanbulspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Hatayspor ile İstanbulspor Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ, Sadio Diallo (72' Yılmaz Özeren), Tom Silva (56' Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın (64' Sinan Kurumuş)

Teknik Direktör: Murat Sönmez

İstanbulspor: Umut Kaya, Murat Duruer, Arif Morkaya, Wellington Nascimento, Muhammed Ali Kurt, Ali Dere (46' Tuncer Duhan Aksu), Aldin Cajic, Barış Örücü, Eslem Öztürk, Muammer Sarıkaya (82' Muhammed Demirci), Slavko Perovic (60' İbrahim Yılmaz)

Teknik Direktör:

Hakem: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Deniz Turgut, Atilla Karaoğlan

Gol: DK 12: Sadio Diallo (Hatayspor)

Sarı Kartlar: DK 41: Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor), DK 45: Arif Morkaya (İstanbulspor), DK 46: Eslem Öztürk (İstanbulspor), DK 85: Akın Alkan (Hatayspor), DK 86: Kubilay Sönmez (Hatayspor), DK 90: Murat Duruer (İstanbulspor)

Kırmızı Kart: DK 87: Eslem Öztürk (İstanbulspor)

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