TFF, oradan lidere bir 3 puan daha yaz...

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Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Ümraniyespor ile Gençlerbirliği Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.

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Ümraniyespor 0 - Gençlerbirliği 2

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Ümraniyespor ile Gençlerbirliği Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Boubacar Diabang (46' Atabey Çiçek), Levy Madinda (64' Andreas Vasilogiannis), Muhammed Gönülaçar, Timur Temeltaş (72' Alaaddin Okumuş), Emircan Altıntaş, Leandrinho

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Kari Arnason (63' ), Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon (87' Rahmetullah Berişbek), Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek, Mert Nobre, Jailton Paraiba (82' Nadir Çiftçi)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Caner Ak, Sezgin Çınar, Mehmet Kağan Bingül, Burak Şeker

Goller: DK 62: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 83: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 12: Kari Arnason (Gençlerbirliği), DK 37: Oğuz Ceylan (Ümraniyespor), DK 52: Merthan Açıl (Ümraniyespor), DK 53: Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), DK 69: Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor), DK 71: Alper Uludağ (Gençlerbirliği)
 

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