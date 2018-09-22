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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Çaykur Rizespor 0
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EVKUR Y.MALATYASPOR 1 - ÇAYKUR RİZESPOR 0

Evkur Y.Malatyaspor 1 - Çaykur Rizespor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Çaykur Rizespor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 1 - Çaykur Rizespor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Çaykur Rizespor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 1-0 kazandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Erkan Kaş (77' Issam Chebake), Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Sincere Seth, Mitchell Donald, Adem Büyük, Murat Yıldırım, Danijel Aleksic (65' Michael Pereira), Guilherme Marques, Eren Tozlu (57' Khalid Boutaib)

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Matic Fink, Jakub Brabec, Jaroslaw Jach, Fernando Boldrin, Robin Yalçın (68' Mehmet Uslu), Marwane Saadane, Aminu Umar (58' Süleyman Koç), Braian Samudio (82' Oleksandr Gladky), Vedat Muriqi

Teknik Direktör:

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Hakan Ceylan

Gol: DK 43: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 9: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 29: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor), DK 49: Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), DK 76: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Jakub Brabec (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: DK 61: Matic Fink (Çaykur Rizespor)

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