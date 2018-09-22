﻿
Kayserispor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAYSERİSPOR - ATİKER KONYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kayserispor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Kayserispor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

318 Okunma

Kayserispor - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Kayserispor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, Rajko Rotman, , Umut Bulut, Deniz Türüç, , Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, , Mustapha Yatabare, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Volkan Bayarslan

﻿

Kayserispor 0 - Atiker Konyaspor 2
Atiker Konyaspor 0 - Fenerbahçe 1
İşte Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Göztepe 2 - Kayserispor 0
Göztepe - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
1
İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿