İşte Hatayspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Hatayspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 6. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın, Sadi Karaduman, Abdoulaye Sadıo Dıallo, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Wellıngton Brıto Da Sılva, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Arif Morkaya, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Muammer Sarıkaya, Ali Dere, Aldın Cajıc, Murat Duruer, Slavko Perovıc, Bariş Örücü, Muhammed Ali Kurt, Umut Kaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Deniz Turgut, Atilla Karaoğlan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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