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İşte Hatayspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Hatayspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Hatayspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Hatayspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Hatayspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 6. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın, Sadi Karaduman, Abdoulaye Sadıo Dıallo, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Wellıngton Brıto Da Sılva, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

İstanbulspor: Arif Morkaya, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Muammer Sarıkaya, Ali Dere, Aldın Cajıc, Murat Duruer, Slavko Perovıc, Bariş Örücü, Muhammed Ali Kurt, Umut Kaya

Teknik Direktör:

Hakem: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Deniz Turgut, Atilla Karaoğlan

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