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İşte Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÜMRANİYESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 6. haftasında Ümraniyespor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 6. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Boubacar Dıalıba Dıabang

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, , Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Caner Ak, Sezgin Çınar, Mehmet Kağan Bingül, Burak Şeker

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