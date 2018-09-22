İşte Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Ümraniyespor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 6. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ümraniye Bld. İlçe
Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Boubacar Dıalıba Dıabang
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, , Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Sezgin Çınar, Mehmet Kağan Bingül, Burak Şeker
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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