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Evkur Y.Malatyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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EVKUR Y.MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Evkur Y.Malatyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Evkur Y.Malatyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Adem Büyük, Eren Tozlu, Sadık Çiftpınar, Muenfuh Seth Sincere, , , Ertaç Özbir, Erkan Kaş, Arturo Rafeal Mina Meza

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Robın Yalçın, , Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör:

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Hakan Ceylan

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