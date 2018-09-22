Evkur Y.Malatyaspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Murat Yıldırım, Adem Büyük, Eren Tozlu, Sadık Çiftpınar, Muenfuh Seth Sincere, , , Ertaç Özbir, Erkan Kaş, Arturo Rafeal Mina Meza
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Robın Yalçın, , Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok, Hakan Ceylan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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