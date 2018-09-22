Gençlerbirliği hem liderlik hem 6'da 6 peşinde...

SPOR Toto 1.Ligin 6.haftasında Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Spor Toto 1. Lig'de oynadığı ilk 5 maçı da kazanarak dikkatleri çeken Başkent ekibi, bugün 6. haftada deplasmanda Ümraniyesporile karşılaşacak.
Ümraniye Belediye Stadı'ndaki maç 14.00'de başlayacak. Maçı Caner Ak yönetecek.
Karşılaşmada sakatlıkları süren Mert ile Bekir forma giyemeyecek.
Bu sezonun yeni transferi Arnason'un ilk kez forma giymesi beklenirken, takım kaptanı Selçuk Şahin de ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak
Gençlerbirliği'nin tahmini ilk 11'i şu şekilde...
Hakan, Ahmet Oğuz, Luccas, Arnason, Alper, Selçuk,Yasin, Ahmet İlhan, Sessegnon, Jailton, Nobre
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