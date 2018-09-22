Moulin maçı taraftarla izledi...

6 sene sonra tekrar Süper Ligde mücadele eden, sezon başı kadrodaki yetersizlikler nedeni ile kötü günler geçirmesi öngörülen Ankaragücü, sezona harika bir başlangıç yaptı.
Kaybettiği maçlarda bile gösterdiği mücadele ile futbol camiasının taktirini kazanan Ankaragücü, bir taraftan da yeni oyuncuların uyum süreci ve sakatlıklarla uğraşıyor.
Transferin son günlerinde takıma katılan ancak sakatlığı nedeni ile Erzurum'a gidemeyen Moulin, maçı Ankaragücü taraftarları ile birlikte izledi.
90 dakika stres içinde geçen karşılaşmanın son dakikasında Kenan'ın ayağından gelen gol ile 3 puanı hanesine yazdıran Ankaragücü futbolcuları kadar Moulin de sevincini taraftarla kutlayarak yaşadı.
İşte o anların sosyal medyaya düşen görüntüleri...
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