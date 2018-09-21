İsmail Kartal: Şuursuzca üstümüze geleceklerini biliyorduk!

Klasspor'un derlediği o açıklama şu şekilde.
"Takım içindeki disiplin ve birlikteliğimiz bize galibiyeti getirdi. 10 kişi de kalsak bizim bir taktik, disiplinimiz, bir oyun felsefemiz var. Haftabaşı analiz birimimizin raporlarında akar oyunda golleri olmadığı, kenarlardan yaptıkları ortalarla golleri bulduğunu biliyorduk. Hafta içi yaptığımız çalışmalar bu yönde idi. Biz de oyuna bu şekilde üçlü savunma ile başladık. Kenardan gelen ortalarda merkezde kalabalık olup yapacağımız ataklarla rakibin üstüne gitmeyi planlıyorduk.
Erken gelen karttan sonra oyun kurgumuzu topu rakibe bırakarak, merkezi ve kenarları kapatarak rakibimizin hücumdan savunmaya geçtiğindeki zayıflıklarından faydalanmak istiyorduk. Planımız buydu. Her maça biz ayrı bir plan ve ayrı bir strateji ile çıkıyoruz. Bu maçta da galibiyeti olmayan ama mutlaka galibiyet ihtiyacı olduğu için üstümüze gelecek hatta bazen şuursuzca geleceklerini tahmin ediyorduk. Bu da oldu. Bu şuursuzca gelmelerinin ardından Fathy’i defansa çektik. Yine 5’li defansa geçtik.
Bunu son Dünya Kupasında Belçika bunu denemişti. Biz de antrenmanlarda bunu çalıştık. Bu oyuna uygun oyuncuları oyuna aldık. İstediğimiz gibi, planladığımız gibi golü bulduk. Bu maçı 10 kişi kalmamıza rağmen aslanlar gibi mücadele eden, oyun disiplininden kopmayan oyuncularıma armağan ediyorum."
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