﻿
İsmail Kartal: Şuursuzca üstümüze geleceklerini biliyorduk!
﻿
Site İçi Arama
﻿

İSMAİL KARTAL: ŞUURSUZCA ÜSTÜMÜZE GELECEKLERİNİ BİLİYORDUK!

İsmail Kartal: Şuursuzca üstümüze geleceklerini biliyorduk!

Erzurumspor karşısında 10 kişi kalmasına rağmen muhteşem bir oyun disiplini sağlayarak takıma 3 puanı kazandıran İsmail Kartal, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

1391 Okunma

Klasspor'un derlediği o açıklama şu şekilde.

"Takım içindeki disiplin ve birlikteliğimiz bize galibiyeti getirdi. 10 kişi de kalsak bizim bir taktik, disiplinimiz, bir oyun felsefemiz var. Haftabaşı analiz birimimizin raporlarında akar oyunda golleri olmadığı, kenarlardan yaptıkları ortalarla golleri bulduğunu biliyorduk. Hafta içi yaptığımız çalışmalar bu yönde idi. Biz de oyuna bu şekilde üçlü savunma ile başladık. Kenardan gelen ortalarda merkezde kalabalık olup yapacağımız ataklarla rakibin üstüne gitmeyi planlıyorduk.

Erken gelen karttan sonra oyun kurgumuzu topu rakibe bırakarak, merkezi ve kenarları kapatarak rakibimizin hücumdan savunmaya geçtiğindeki zayıflıklarından faydalanmak istiyorduk. Planımız buydu. Her maça biz ayrı bir plan ve ayrı bir strateji ile çıkıyoruz.  Bu maçta da galibiyeti olmayan ama mutlaka galibiyet ihtiyacı olduğu için üstümüze gelecek hatta bazen şuursuzca geleceklerini tahmin ediyorduk. Bu da oldu. Bu şuursuzca gelmelerinin ardından Fathy’i defansa çektik. Yine 5’li defansa geçtik.

Bunu son Dünya Kupasında Belçika bunu denemişti. Biz de antrenmanlarda bunu çalıştık. Bu oyuna uygun oyuncuları oyuna aldık. İstediğimiz gibi, planladığımız gibi golü bulduk. Bu maçı 10 kişi kalmamıza rağmen aslanlar gibi mücadele eden, oyun disiplininden kopmayan oyuncularıma armağan ediyorum."

﻿
Moulin maçı taraftarla izledi...
Djedje: Hocanın talimatlarına harfiyen uyduk
1
Alihan Kubalas: Özel ve büyük bir camiayız
1
Kenan Özer: Bu gole ihtiyacım vardı...
5
10 kişi kaldı, mücadeleyi bırakmadı. Ankaragücü deplasmanda 3 puanı kaptı...
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿