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Djedje: Hocanın talimatlarına harfiyen uyduk
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DJEDJE: HOCANIN TALİMATLARINA HARFİYEN UYDUK

Djedje: Hocanın talimatlarına harfiyen uyduk

Ankaragücü, Erzurum'da çok önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşma sonrası sahanın yıldızlarından Brice Dja Djedje, yayıncı kuruluşa konuştu...

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Teknik Direktör İsmail Kartal'ın karşılaşma sonrası omzuna almaya çalıştığı Brice Dja Djedje, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi.

Klasspor'un derlediği o açıklama

“Bu maç bizim için çok önemliydi. Maçın başında 10 kişi kaldık, İsmail hocanın talimatlarını harfiyen uyduk. Çok mutluyum. İsmail hoca boynunda sorun olmasına rağmen beni omzuna almaya çalıştı. Hepimiz bu galibiyetten dolayı çok mutluyuz”

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