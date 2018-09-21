Djedje: Hocanın talimatlarına harfiyen uyduk

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın karşılaşma sonrası omzuna almaya çalıştığı Brice Dja Djedje, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi.

İLİŞKİLİ HABER Kenan Özer: Bu gole ihtiyacım vardı...

Klasspor'un derlediği o açıklama

“Bu maç bizim için çok önemliydi. Maçın başında 10 kişi kaldık, İsmail hocanın talimatlarını harfiyen uyduk. Çok mutluyum. İsmail hoca boynunda sorun olmasına rağmen beni omzuna almaya çalıştı. Hepimiz bu galibiyetten dolayı çok mutluyuz”

﻿

İLİŞKİLİ HABER Alihan Kubalas: Özel ve büyük bir camiayız