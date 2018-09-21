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Alihan Kubalas: Özel ve büyük bir camiayız
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ALİHAN KUBALAS: ÖZEL VE BÜYÜK BİR CAMİAYIZ

Alihan Kubalas: Özel ve büyük bir camiayız

Maçın başında 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 3 puan ile dönen Ankaragücü'nde defansta önemli işler yapan Alihan Kubalas yayıncı kuruluşa konuştu...

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Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklama veren Alihan Kubalas, hedefimizde kupa maçı var dedi.

İşte o açıklamalar...

"Çok erken gelen bir kırmızı kartın dezavantajını çok yaşadık. Bu da normal. Moral, motivasyonunuz yüksek olunca kazanabileceğimizi herkes gördü. Sahada sadece dizilimde farklılık oldu. Yeni ve geç gelen futbolcularımızın da performansının yukarılara çıkardığımızda daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Özel ve büyük bir camiayız. Bu galibiyetin mutluluğunu 24 saatte aşıp kupada da başarılı olmak istiyoruz. "

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Eskikurt
21 Eylül 201823:15
Cengaver Alihan sen artik Ankaragucunun sembol oyuncususun seni cok seviyoruz bunu bil daha uzun yillar beraber olmak dilegiyle guzel kardesim.
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