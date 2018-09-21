Alihan Kubalas: Özel ve büyük bir camiayız

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklama veren Alihan Kubalas, hedefimizde kupa maçı var dedi.

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İşte o açıklamalar...

"Çok erken gelen bir kırmızı kartın dezavantajını çok yaşadık. Bu da normal. Moral, motivasyonunuz yüksek olunca kazanabileceğimizi herkes gördü. Sahada sadece dizilimde farklılık oldu. Yeni ve geç gelen futbolcularımızın da performansının yukarılara çıkardığımızda daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Özel ve büyük bir camiayız. Bu galibiyetin mutluluğunu 24 saatte aşıp kupada da başarılı olmak istiyoruz. "

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